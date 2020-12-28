İstanbul’da özel hastanede görevli iki kişinin ilaç çalıp sattığı ortaya çıktı

DOLAPLARINDA YÜZLERCE UYUŞTURUCU İÇERİKLİ İLAÇ BULUNDU

Halit K. ile aynı hastanede çalıştıkları için tanıdığını ve arkadaş olduklarını kaydeden Ramazan B., , karşılığında her hangi bir para almadan ilaçları verdiğini beyan etti. Konu ile ilgili olarak hastane içerisinde bulunan eczane sorumlusu ve eczane teknisyeni, Halit K.'nin kendilerinden ilaç alma yetkisinin olmadığını, Ramazan B.'ni ilaç alma yetkisi olduğunu söyledi.