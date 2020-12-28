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Vaka sayısı yüzde 100 artmıştı! Tokat'ta tedbirler işe yaradı

Kasım ayı sonlarında risk haritasının tamamen kırmızı olduğu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vakaların yüzde 100 artığını söylediği 'ta, düşüş yaşanmaya başlandı. ayat Eve Sığar () uygulamasındaki risk haritası, kırmızıdan yeşile döndü.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
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Vaka sayısı yüzde 100 artmıştı! Tokat'ta tedbirler işe yaradı

Hafta içi saat 21.00'den sonra ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, vaka sayılarının düşmesinde olumlu sonuç vermeye başladı.

risk haritasını gösteren uygulamasında, önceki haftalarda 'çok yüksek' yoğunlukta risk taşıyan 'ta tablo, tersine döndü.

Kasım ayı sonlarında risk haritasının tamamen kırmızı olduğu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vakaların yüzde 100 artığını söylediği Tokat'ta, bugün paylaşılan son veriye göre, harita yeşile dönmeye başladı.

Risk yoğunluğu da 'orta derece'ye düştü. Haritada daha önce kırmızı olan bölgeler, 'az düşük' riski gösteren mavi ve yeşil renge döndü.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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