Vaka sayısı yüzde 100 artmıştı! Tokat'ta tedbirler işe yaradı
Kasım ayı sonlarında risk haritasının tamamen kırmızı olduğu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vakaların yüzde 100 artığını söylediği Tokat'ta, düşüş yaşanmaya başlandı. ayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritası, kırmızıdan yeşile döndü.
YAŞAM DHA
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Hafta içi saat 21.00'den sonra ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, vaka sayılarının düşmesinde olumlu sonuç vermeye başladı.
Koronavirüs risk haritasını gösteren HES uygulamasında, önceki haftalarda 'çok yüksek' yoğunlukta risk taşıyan Tokat'ta tablo, tersine döndü.
Kasım ayı sonlarında risk haritasının tamamen kırmızı olduğu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vakaların yüzde 100 artığını söylediği Tokat'ta, bugün paylaşılan son veriye göre, harita yeşile dönmeye başladı.