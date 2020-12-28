Doğu Anadolu'da hava buz kesti! Ardahan'da örümcek ağları bile kırağı tuttu

Termometrelerin eksi 25.3 dereceyi gösterdiği Ardahan'ın Göle ilçesi, eksi 22.9 derece ile Erzurum'un Köprüköy, eksi 22.8 derece ile Horasan ve Çat, 22.7 derece ölçülen Tekman ilçesi ile Ağrı kent merkezi, hem bölgenin hem de ülkenin en soğuk yerleşim birimleri oldu.