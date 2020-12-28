28 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Canlı yayın yaparken kazayı görüntüledi!

Canlı yayın yaparken kazayı görüntüledi!

'da bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. , kamyonetteki bir kişinin yaptığı sosyal medya canlı yayınında anbean görüntülendi.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
ABONE OL
Canlı yayın yaparken kazayı görüntüledi!

İ.B. idaresindeki 16 NM 846 plakalı otomobil, Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi Eski Gemlik Yolu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen M.Y'nin kullandığı 81 ABE 342 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Canlı yayın yaparken kazayı görüntüledi! CANLI YAYIN YAPARKEN KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİ!

Kazada, otomobil sürücüsü İ.B. ile kamyonette bulunan 5 kişi yaralandı. Kamyonet sürücüsü M.Y. ise kazayı yara almadan atlattı.

112 Acil Servis ekiplerince Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, kamyonetteki bir kişinin yaptığı sosyal medya canlı yayınında anbean görüntülendi. Kayıtlarda, karşı yönden gelen otomobilin savrularak kamyonetin bulunduğu şeride geçip kamyonetle çarpışması yer alıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA