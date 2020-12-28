Anneye en acı veda! Gözyaşlarına boğuldu

Şanlıurfa'da 22 yıldır yatalak olan 82 yaşındaki Emine Hurma, yakalandığı koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti. 22 yıldır annesine bakmak zorunda kaldığı için evlenmeyen ve zaman zaman annesini sırtına alıp sokakları gezdiren 43 yaşındaki Mustafa Hamamcı ise annesine son görevini cenazesinde yerine getirdi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Emine Hurma'nın cenazesi, morgdan alınarak Harrankapı Camisine götürüldü. Emine Hurma, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Harrankapı Mezarlığında defnedildi.

"ANNEM YAŞASAYDI ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR BAKARDIM"

Cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamayan Mustafa Hamamcı, "22 senelik hizmet şu anda sona erdi. Benim annem 22 yıldır yatalaktı, bitkisel hayattaydı, ben kendisine bakıyordum. Şu anda annem böyle ayrıldı. Allah'ın rahmetine kavuştu. Acım çok büyük, sanki iki kolum kırılmış, yana düşmüş. Dünyada tek varlığımız olan annelerimiz. Cennet annelerimizin ayakları altında. Cennetinizi seviyorsanız annelerinizin kıymetini bilin. Benim annem şu anda Allah'ın rahmetine kavuştu ve ben bu dünyada tek kaldım. Ben anneme 22 yıl vefa görevimi, evlatlık görevimi tamamlamaya çalıştım. Eğer benim annem hayatta kalsaydı değil 22 yıl ömrümün son çağına kadar ayaklarının altını öperdim, onu sırtımda gezdirirdim" dedi.