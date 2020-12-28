Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hüseyin A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hüseyin A.'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.