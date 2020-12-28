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İstanbul'da 80 yaşındaki kadın ''eşimin yanına gidiyorum'' diyerek intihar etti!

Son dakika haberleri... 'de 80 yaşındaki yaşlı kadın 9. kattaki evinden atlayarak etti. Aracın üstüne düşerek hayatını kaybeden kadının intihardan önce bir yakınını arayarak 2 yıl önce hayatını kaybeden eşinin yanına gideceğini söyleyerek atladığı öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.12.2020
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İstanbul'da 80 yaşındaki kadın ''eşim yanına gidiyorum'' diyerek intihar etti!

Olay Bostancı Mahallesi, Çağlar Sokak'ta bulunan 9 katlı bir apartmanın 9.katında 22. 30 sıralarında meydana geldi.

İstanbul'da 80 yaşındaki kadın ''eşim yanına gidiyorum'' diyerek intihar etti!

İddiaya göre dairesinde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Gül Acar isimli vatandaş intihar ederek can verdi. 9. Kattan aşağı atlayarak intihar eden yaşlı kadın otoparktaki aracın üstüne düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

İstanbul'da 80 yaşındaki kadın ''eşim yanına gidiyorum'' diyerek intihar etti!

İhbar üzerine olay yerine polis ile 112 sağlık ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede yaşlı kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul'da 80 yaşındaki kadın ''eşim yanına gidiyorum'' diyerek intihar etti!

İntihardan 1 saat önce yakının aramış, 'eşimin yanına gidiyorum' demiş
Gül Acar'ın intihar etmeden önce bir yakınını arayarak 2 yılı önce hayatını kaybeden eşi Ali Acar'ın yanına gideceğini söylediği belirtildi. Mahalle sakinlerinden Ahmet Demir, "Biz buradan geçiyorduk. Polislerin ve ambulansın geldiğini duyduk. Kadının intihar ettiğini söylüyorlar. 80 yaşında bir bayan kimisi düştü diyor, kimisi intihar diyor" şeklinde konuştu.

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