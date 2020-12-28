İstanbul'da 80 yaşındaki kadın ''eşimin yanına gidiyorum'' diyerek intihar etti!

İntihardan 1 saat önce yakının aramış, 'eşimin yanına gidiyorum' demiş

Gül Acar'ın intihar etmeden önce bir yakınını arayarak 2 yılı önce hayatını kaybeden eşi Ali Acar'ın yanına gideceğini söylediği belirtildi. Mahalle sakinlerinden Ahmet Demir, "Biz buradan geçiyorduk. Polislerin ve ambulansın geldiğini duyduk. Kadının intihar ettiğini söylüyorlar. 80 yaşında bir bayan kimisi düştü diyor, kimisi intihar diyor" şeklinde konuştu.