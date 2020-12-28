Taksim'de garip giyimli turist! Herkes onu izledi
Taksim’de ilginç tişörtü ve maskesiyle dolaşan Amerikalı turist kameralara yansıdı. Kaliforniyalı olduğu öğrenilen adam gezisini tamamladıktan sonra yoluna devam ederek gözden kayboldu.
YAŞAM İHA
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Tişörtüyle uzaktan bile fark edilen turist dikkatleri üzerine çekti.
Amerikalı turist kullandığı maskeyle de görenleri şaşırttı.
Turistin maskesi boru ve hava filtresiyle oldukça ilginç bir görüntü oluşturdu.
Bazı vatandaşlar, ilginç maskesi ve tişörtüyle ilgi odağı olan turist ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaliforniyalı olduğu öğrenilen adam gezisini tamamladıktan sonra yoluna devam ederek gözden kayboldu.