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Taksim'de garip giyimli turist! Herkes onu izledi

’de ilginç tişörtü ve maskesiyle dolaşan Amerikalı kameralara yansıdı. Kaliforniyalı olduğu öğrenilen adam gezisini tamamladıktan sonra yoluna devam ederek gözden kayboldu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
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Taksim'de garip giyimli turist! Herkes onu izledi

'de Amerikalı bir ilginç tişörtü ve maskesiyle kameralara yansıdı.

Tişörtüyle uzaktan bile fark edilen dikkatleri üzerine çekti.

Amerikalı turist kullandığı maskeyle de görenleri şaşırttı.

Turistin maskesi boru ve hava filtresiyle oldukça ilginç bir görüntü oluşturdu.

Bazı vatandaşlar, ilginç maskesi ve tişörtüyle ilgi odağı olan turist ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaliforniyalı olduğu öğrenilen adam gezisini tamamladıktan sonra yoluna devam ederek gözden kayboldu.

İşte olay anından çekilen kare...

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