27 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Hatay’da 4 ayrı noktada yangın

Son dakika: Hatay’da 4 ayrı noktada yangın

... 'ın Samandağ ilçesinde 4 noktada çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi yakınlarındaki örtülük alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Samandağ Orman İşletme Şefliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2020 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020
ABONE OL

İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi yakınlarındaki örtülük alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Samandağ Orman İşletme Şefliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tarihi Titus Tüneli ve bitişiğindeki Beşikli Mağaralara yakın alanda süren yangının kontrol alınması için ekipler çalışma yürütüyor.

Son dakika haberi | Hatay Samandağda 4 ayrı noktada yangın SON DAKİKA HABERİ | HATAY SAMANDAĞ'DA 4 AYRI NOKTADA YANGIN
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA