Sağlık Bakanlığından Hatay'a 35 ambulans

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nca vatandaşlara en iyi hizmetin sunulabilmesi için gönderilen 35 ambulansın kente ulaştığını belirtti.

Doğan, "Milletimize hizmet yolunda imkanlar oluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.