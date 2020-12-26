Sağlık Bakanlığından Hatay'a 35 ambulans
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Sağlık Bakanlığı'nca gönderilen 35 ambulansın kente ulaştığının müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu.
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Hatay Valisi Rahmi Doğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nca vatandaşlara en iyi hizmetin sunulabilmesi için gönderilen 35 ambulansın kente ulaştığını belirtti.
Doğan, "Milletimize hizmet yolunda imkanlar oluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.
Halkımıza en iyi şekilde hizmet sunabilmek için Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 35 ambulans ilimize ulaşmıştır. Milletimize hizmet yolunda imkanlar oluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum.Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin. pic.twitter.com/fZ74Eb7NxP— Rahmi Doğan (@dogan_rahmi) December 26, 2020