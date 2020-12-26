Tokat Zile'de 29 köpek boş arazide baygın bulundu

Tedavileri yapılan köpeklerin genel durumunun iyi olduğu belirten Zile Belediyesi Veterineri Yaşar İş ise, "Bir köpeğin ayağının kırık olduğunu tespit ettik. Gerekli tedavilerini burada yapacağız. Hayati tehlikesi olan bir köpeğimiz şu an yok" diye konuştu.





Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, köpekleri bırakan kişi ya da kurumun tespiti için mobese kameraları inceleme altına aldı.