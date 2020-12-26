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Atatürk'e hakarete gözaltı! Tepki çeken olayın ardından harekete geçildi

Son dakika haberine göre; 'da ev ve iş yerlerinin duvarlarına '' yazan E.K., yakalanarak gözaltına alındı. 'Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar' kapsamında hakkında yapılan şüpheli 'na sevk edildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.12.2020
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Atatürk'e hakarete gözaltı! Tepki çeken olayın ardından harekete geçildi

Haşim İşcan Mahallesi'ndeki bir sokakta ev ve iş yerlerinin duvarlarına 'Tağut Atatürk' yazılması üzerine mahalle sakinleri olaya tepki göstermişti. Şahsın, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinin ardından inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri E.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

'Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar' kapsamında hakkında adli işlem yapılan şüpheli Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

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