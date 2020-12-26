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Bir anda ortaya çıktı herkes bakakaldı

’nın ilçesinde yağmurun ardından çıkan gökkuşağını gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Deniz üzerinde görülen gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.12.2020 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
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Bir anda ortaya çıktı herkes bakakaldı

'da aralıklarla yağan yağmur sonrasından çıkan gökkuşağı Bodrum'u aydınlattı.

Mavi denizle buluşan gökkuşağını gören vatandaşlar telefonlarına sarılarak o anları çekti.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinin önünden gökkuşağını çeken vatandaşlar gördükleri manzara karşısından şok oldu.

Paket servisçileri ise yollarda durarak gökkuşağının fotoğraflarını çekti.

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