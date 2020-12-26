Bir anda ortaya çıktı herkes bakakaldı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yağmurun ardından çıkan gökkuşağını gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Deniz üzerinde görülen gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.
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Bodrum'da aralıklarla yağan yağmur sonrasından çıkan gökkuşağı Bodrum'u aydınlattı.
Mavi denizle buluşan gökkuşağını gören vatandaşlar telefonlarına sarılarak o anları çekti.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinin önünden gökkuşağını çeken vatandaşlar gördükleri manzara karşısından şok oldu.