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Adana Ceyhan’da psikolojisi bozuk genç kız evi ateşe verdi!

’nın Ceyhan korku dolu anlar yaşandı. İlçede psikolojisi bozuk 22 yaşındaki evi ateşe verdi. Evde bulunan anne balkondan atlayarak kurtuldu. Yangında evde büyük hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.12.2020 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
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Adana Ceyhan’da psikolojisi bozuk genç kız evi ateşe verdi!

Olay, Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emine Ö.'ye ait ev kızı İpek Ö. tarafından yakıldı.

Evde bulunan anne Emine Ö. dumanlardan etkilenirken, vatandaşların yardımı ile balkondan atlayarak kurtuldu.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen , kısa sürede söndürüldü.

Yangında evin içerisinde olan İpek Ö., dumandan etkilenmesi sonucu Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangında evde büyük hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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