Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerinden sonra vaka sayısında yüzde 70 düşüş yaşandı

İl dışından gelenlere uygulanan zorunlu izolasyon kararı sonrasında yapılan çalışmalar, filyasyon ve denetim ekiplerinin 3 bin 600 yerleşim yerinde gece gündüz demeden yaptığı çalışmalar sonrasında Kastamonu'da vaka oranları bir önceki aya göre yüzde 70 oranında azaldı.