Manisa yaşayan Elif Kaval internetten gördüğü şırdan ve mumbar dolmasının ustası oldu

Kaval'ın ustası olduğu şırdan ve mumbarların görüntüsü yüz ekşitse de Salihli'de tadanlar tarafından vazgeçilmez oldu. Kadın girişimci Kaval'ın yaptığı şırdan ve mumbarı tatmak için Ege Bölgesinin her il ve ilçesinden tatmaya gelenler oluyor.