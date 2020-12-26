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Burası Antalya! Lise bahçesindeki uçak dünyayı geziyor

'da Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki yolcu uçağı similatör ile dünyayı gezme imkanı sunuyor. Uçağın kokpitine 750 bin lira similatör yerleştirildi. Bu sayede bahçeden havalanan uçak, dünyanın 52 bin noktasındaki herhangi bir havalimanına iniş yapabiliyor. Simülatör, tarihi mekanları ve turizm destinasyonlarını havadan görme imkanı da sunuyor.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.12.2020
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Burası Antalya! Lise bahçesindeki uçak dünyayı geziyor

Türkiye'nin ilk tematik meslek lisesi olarak 4 yıl önce açılan Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, havacılık alanındaki projeleriyle yoluna devam ediyor. 2017 yılında Türk Hava Kurumu tarafından bağışlanan T67 tipi eğitim uçağı, ardından aynı yıl Antalya Havalimanı'nda hurdaya ayrılan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının bahçesine yerleştirilmesiyle adından söz ettiren okul, havacılık alanındaki yatırımlarıyla dikkat çekti.

Burası Antalya! Lise bahçesindeki uçak dünyayı geziyor

Okulun bahçesine konulan uçak müze; sinema ve kütüphaneye dönüştürülürken kokpitinde ise öğrenciler pratik eğitim almaya başladı. Okulun kurucu müdürü Haldun Çevik, atölyeleri zenginleştirmek için çok sayıda ülke ile Türkiye'den farklı illeri ziyaret etti. Türk Hava Yolları bünyesindeki Turkish Technic'ten 3 TIR dolusu malzeme bu sayede okula kazandırılırken okulun koridorları da havalimanı pisti gibi yeniden düzenlendi.

Burası Antalya! Lise bahçesindeki uçak dünyayı geziyor

F4 UÇAĞI OKUL BAHÇESİNDE

Okula, en son 30 yıl boyunca Türk Hava Kuvvetleri'nde görev aldıktan sonra kale (uçuş ömrünü tamamlamış) ayrılarak Eskişehir'deki 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü bahçesindeki 'Yorgun savaşçılar' parkına çekilen 52 yaşındaki 'F4 E Phantom' tipi savaş uçağı, Türk Hava Kuvvetleri ile iletişime geçilerek parçalara ayırılıp 3 TIR'la Antalya'ya getirildi.

Burası Antalya! Lise bahçesindeki uçak dünyayı geziyor

Geçen temmuz ayında okul bahçesine yerleştirilen savaş uçağı 7 günde ayağa kaldırılarak bahçeye de bir de helikopter pisti hazırlatıldı. Okul müdürü Haldun Çevik ise Türk Hava Kuvvetleri ile okula bir de helikopter kazandırmak için görüşmeye başladı.

Burası Antalya! Lise bahçesindeki uçak dünyayı geziyor

750 BİN LİRAYA KOKPİT İÇİNE SİMÜLATÖR

Öğrencilerin yolcu uçağının içine simülatör ekleyerek uçuş deneyimi de kazandırmak isteyen Çevik, Milli Eğitim Bakanlığı ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile yaptığı görüşmelerde 750 bin liralık destek aldı. 750 bin liraya mal edilen simülatör, okul bahçesindeki yolcu uçağının kokpitine 1 ayda yerleştirildi.

Burası Antalya! Lise bahçesindeki uçak dünyayı geziyor

Simülatörle öğrenciler, istedikleri havalimanından uçağı gerçek bir deneyim yaşayarak kaldırıp dünyanın 52 bin havalimanından herhangi birine götürebiliyor. Hızından yönlendirmesine, iniş takımlarından görüş açılarına hatta uyarılara kadar birebir uçuş deneyimi sunan simülatör, öğrencilerin olduğu kadar velilerin de ilgisini çekiyor.

Burası Antalya! Lise bahçesindeki uçak dünyayı geziyor

Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, öğrencilerin daha iyi eğitim alması için tüm imkanları seferber ettiklerini, okulun Türkiye'de bir örneği olmadığını kaydetti. Hoplar, koronavirüs tedbirlerinin sona ermesinin ardından yüz yüze eğitime geçildiğinde oluşturacakları bir program ile tüm okullardaki öğrencilerin bu simülatörle uçuş deneyimi yaşayacağını söyledi.

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