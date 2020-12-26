Burası Antalya! Lise bahçesindeki uçak dünyayı geziyor

Okulun bahçesine konulan uçak müze; sinema ve kütüphaneye dönüştürülürken kokpitinde ise öğrenciler pratik eğitim almaya başladı. Okulun kurucu müdürü Haldun Çevik, atölyeleri zenginleştirmek için çok sayıda ülke ile Türkiye'den farklı illeri ziyaret etti. Türk Hava Yolları bünyesindeki Turkish Technic'ten 3 TIR dolusu malzeme bu sayede okula kazandırılırken okulun koridorları da havalimanı pisti gibi yeniden düzenlendi.