Ankara'da iğrenç olay! Doğum günü öncesi şok mektup: Küçük kız cinsel istismara uğradığını yazdı





'ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR'

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak davayı üstlenen Y.E.'nin avukatı Volkan Berber şunları söyledi: "Dosyadaki en üzücü detaylardan birisi mektup. Mektup içeriğinde küçük kız deyim yerindeyse ailesine kendisine inanmaları için yalvarıyor. Sanık, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk ediliyor. Sulh Ceza Hâkimliği, bu tutuklama talebini reddediyor. Savcılık tarafından tutuklama talebinin reddi kararına itiraz edilse de sonuç alınamıyor. Fail hakkında ev hapsi uygulanıyor. Daha sonrasında ise ev hapsi dahi kaldırılarak deyim yerindeyse fail elini kolunu sallayarak gezer hale geliyor. Fail ile mağdur ailesi arasında bir husumet bulunmadığı gibi iftira atmasını gerektirir bir durum söz konusu değil. Kaldı ki mağdur olayları kurgulayabilecek, iftira atabilecek yaşta da değil."

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