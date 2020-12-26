26 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da iğrenç olay! Doğum günü öncesi şok mektup: Küçük kız cinsel istismara uğradığını yazdı

Ankara'da iğrenç olay! Doğum günü öncesi şok mektup: Küçük kız cinsel istismara uğradığını yazdı

’da 11 yaşındaki Y.E.’nin komşusunun cinsel istismarına uğradığı küçük kızın ailesine yazdığı mektupla ortaya çıktı. “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan dava açılan 60 yaşındaki F.K.’nin tutuksuz yargılanmasına aile isyan ediyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.12.2020 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
ABONE OL
Ankara'da iğrenç olay! Doğum günü öncesi şok mektup: Küçük kız cinsel istismara uğradığını yazdı

'da, 2017-2018 arasında yaşanan olayda o dönem ikinci sınıfta olan Y.E.'yi (11) annesi S.E., tamir malzemesi alması için karşı komşularına gönderdi. Kapıyı açan F.K.(60), eşinin alt katta olduğunu söyleyerek küçük kızı evin alt katına götürdü. Burada Y.E.'nin özel bölgelerine dokunan F.K., küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Aradan geçen iki haftanın ardından Y.E. bu defa evinin yakınında bulunan parkta köpeğini gezdirdiği sırada F.K. tarafından istismar edildi.



PSİKOLOJİSİ BOZULDU
, korkusundan yaşadığı kabusu kimseyle paylaşamadı. Bir gün okulda sohbet ettiği kız arkadaşı, kendisinin uğradığı cinsel istismarı Y.E.'ye anlattı. Kız arkadaşının anlattıklarıyla, kendi yaşadıkları arasında benzerlikler olduğunu fark eden küçük kız, kendisini istismar eden F.K.'nin de davetli olduğu partisinden önce annesine yaşadıklarını anlatan bir mektup verdi.


Milliyet'in haberine göre Aile, cinsel istismarı öğrenmesinin ardından soluğu adliyede aldı. F.K. hakkında başlatılan soruşturmanın ardından, "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan iddianame hazırlandı. Savcının itirazına rağmen F.K.'nın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.



'ÖLMEK İSTİYORUM'
19 Kasım'da görülen davanın ilk duruşmasında dinlenen anne S.E., kızının 1. ve 2. sınıfta başarılı olduğunu, ancak 3. sınıftan itibaren bazı psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını söyledi: "2020'nin başında 'bazen ölmek istiyorum' şeklinde sözler söylüyordu. Kendisine neden kızım? diye sorduğumda, 'Eski günler aklıma geliyor' diyordu. Fakat anlatmıyordu. Olayın ilk çıkışı kızımın doğum gününde oldu. Bazı komşularla birlikte sanık ve eşini de davet etmiştik. Misafirler gelmeden kızım bana, 'Anne sana bir mektup vereceğim' diyerek mektubu verdi. Sanığın kızıma istismarda bulunduğuna ilişkin yazılar yazıyordu, okuyunca şoka girdim, ağlama krizine girdim."
F.K. ise ifadesinde suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini söyledi.



'ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR'
Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak davayı üstlenen Y.E.'nin avukatı Volkan Berber şunları söyledi: "Dosyadaki en üzücü detaylardan birisi mektup. Mektup içeriğinde küçük kız deyim yerindeyse ailesine kendisine inanmaları için yalvarıyor. Sanık, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk ediliyor. Sulh Ceza Hâkimliği, bu tutuklama talebini reddediyor. Savcılık tarafından tutuklama talebinin reddi kararına itiraz edilse de sonuç alınamıyor. Fail hakkında ev hapsi uygulanıyor. Daha sonrasında ise ev hapsi dahi kaldırılarak deyim yerindeyse fail elini kolunu sallayarak gezer hale geliyor. Fail ile mağdur ailesi arasında bir husumet bulunmadığı gibi iftira atmasını gerektirir bir durum söz konusu değil. Kaldı ki mağdur olayları kurgulayabilecek, iftira atabilecek yaşta da değil."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da markette küçük kızı istismar eden sapık tutuklandı! İSTANBUL'DA MARKETTE KÜÇÜK KIZI İSTİSMAR EDEN SAPIK TUTUKLANDI!
Ankara'da 4 kız öğrencisine cinsel istismar eden spor antrenörüne 72 yıl ceza! ANKARA'DA 4 KIZ ÖĞRENCİSİNE CİNSEL İSTİSMAR EDEN SPOR ANTRENÖRÜNE 72 YIL CEZA!
Esra Erol canlı yayınında gündeme gelen engelli kıza istismar iddiasıyla ilgili flaş gelişme! Ölü bulundu ESRA EROL CANLI YAYININDA GÜNDEME GELEN ENGELLİ KIZA İSTİSMAR İDDİASIYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME! ÖLÜ BULUNDU
Çorum'da iğrenç iddia: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu öldü ÇORUM'DA İĞRENÇ İDDİA: 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK CİNSEL İSTİSMAR SONUCU ÖLDÜ




GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA