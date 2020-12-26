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Aç kalan kurtlar şehre indi!  Yiyecek arayan kurtlar böyle görüntülendi

Sarıkamış’ta cadde ve sokaklarda ayılara rastlayan vatandaşlar bu kez caddelerde yiyecek arayan kurtlara rastladı. Soğuk havada aç kalan kurtlar yiyecek bulmak için yerleşim yerine indi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.12.2020 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
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Aç kalan kurtlar şehre indi!  Yiyecek arayan kurtlar böyle görüntülendi

Dondurucu soğukların ve yoğun kar yağışının etkili olduğu 'da, çetin kış şartları yaban hayatını olumsuz etkiliyor.

Beyaz örtüyle kaplanan dağlarda yiyecek bulamayan 2 kurt, Sarıkamış ilçe merkezine indi.

İnönü ve Yeni Mahalle mevkisinde 2 kurt yiyecek ararken görüntülendi.

Kurtlar daha sonra kaçarak gözlerden kayboldu.

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