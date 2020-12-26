Bursa'da bazilikada yapılan arkeolojik kazı 2 bin yıllık tarihe ışık tutacak

"BAZİLİKA 3 EVRELİ BİR DÜZEN"

Şahin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Burada 3 evreli bir düzen olabilir. En altta Apollon tapınağı, onun yanında Neophytos martiriumu (şehitliği), son kısımda Neophytos bazilika kilisesi var. 394 yılında, Doğu Roma İmparatoru Theodosyus'un fermanıyla Hristiyanlık resmî din olurken, Pagan dininin bütün yapılarının kullanımı yasaklanıyor. Göl altında bulmuş olduğumuz kalıntılar da yapının 390'dan sonra yapıldığını gösteriyor. En son evrede de kilise yapısı söz konusu. İznik, Bizans İmparatorluğunun doğuya açılan kapısı. İstanbul'dan gelen askerler İznik limanından çıkarak karaya hareket etmişler. Biz burada kazıya başlayınca bir takım ihbarlar gelmeye başladı. Biz bunları değerlendirerek birkaç noktada benzer şekilde yapı kalıntıları olduğunu gördük. Kazı olmadığı için şu anda tam olarak ne olduğunu bilemiyoruz. Bu tür alanların da zarar görmemesi için Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na gerekli başvuruyu İznik Müze Müdürlüğüyle birlikte yaparak koruma altına aldırdık."

GÖBEKLİTEPE OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

Geçtiğimiz Perşembe günü İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk, İznik Müze Müdürü Arkeolog Ahmet Türkmenoğlu, Prof. Dr. Murat Taş, İznik Kazı Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ile Bursa Büyükşehir Belediyesinin Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı, Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü, Tarihi ve Kültürel Miras Şube Müdürlüğü, Arge Şube Müdürlüğü ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği temsilcileri Bazilika gündemiyle biraraya geldi. Geniş katılımlı toplantıda dünya kamuoyu tarafından '100 yılın keşfi olarak' nitelendirilen Bazilika'nın ziyarete nasıl açılabileceği masaya yatırıldı. Kazı çalışmalarının sürdüğü Bazilika ziyarete açılmamış olsa da turizm açısından dünyanın merakla takip ettiği alanlar arasında yer alıyor.