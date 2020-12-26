Ailece tefecilik yapan örgüte operasyon

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, tefecilik yapan suç örgütü liderinin H.A. olduğu tespit edildi.

PARAVAN OLARAK GALERİ VE KAFE İŞLETİYORLAR

Ekiplerin derinlemesine yaptığı araştırmada, örgütün lideri H.A., çocukları Y.A. ve C.A. ile örgüt üyelerinin yasal zeminde iş yapıyor gibi görünmek için galeri ve kafe işlettiği tespit edildi.