Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Buzlanma ve don uyarısı geldi | 26 Aralık 2020 hava durumu
26 Aralık 2020 Cumartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Isparta’nın güney kesimleri, Burdur’un doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 26 Aralık 2020 Cumartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri, Burdur'un doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın; Marmara geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı ilçeleri sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer az bulutlu, Antalya çevreleri, Isparta'nın güney kesimleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı
HATAY °C, 14°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi birlikte bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
GÜMÜŞHANE °C, 3°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, -4°C
Az bulutlu
KARS °C, -4°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Az bulutlu
VAN °C, 2°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 7°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 11°C
Az bulutlu