2020'nin son haftasında hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu
Türkiye genelinde yağış azlığı nedeniyle kuraklık tehlikesi yaşanıyor. Yılın son günlerinde kar beklentisi oluşurken havaların yeniden ısınacağı belirtildi.Bu hafta İstanbul ve İzmir'de havanın 16 derece olması beklenirken Ankara'da ise 13 derecelik bir hava bekleniyor. Yılbaşında hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Ülke genelinde Kış mevsiminin kendisini geç göstermesi nedeniyle kuraklık sorunu kendini yavaş yavaş göstermeye başladı. Peki yılın son haftasından hava nasıl olacak?
YAZDAN KALMA GÜNLER SÜRECEK
Hava sıcaklıkları, genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyrederken yazdan kalma günlerin yılın son günlerinde de sürmesi bekleniyor.
KAR BEKLENİYOR AMA...
Kış mevsiminin ortalarında kar beklentisine rağmen hala güneşli havalar hakim. Yazdan kalma bu günler önümüzdeki hafta da devam edecek. Yılın son günlerinde havalar sıcak seyredecek.
ANKARA 13 DERECE
Ankara'da da termometreler 13 dereceye kadar çıkacak.
BAZI İLLERE YAĞIŞ GELEBİLİR
Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de ise yağmur hafta boyunca sürecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey batısında Ankara, Eskişehir, Çankırı çevrelerinde, yağışların görülmesini bekliyoruz ve pazartesi günü yağışlarda Kıyı Ege boyunca ve Batı Akdeniz'in kıyılarında yer yer kuvvetli olacak.
RÜZGAR ETKİLİ OLACAK
Batı kesimlerde 3 gün boyunca lodos da etkili olacak. Uzmanlar soba zehirlenmelere karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.