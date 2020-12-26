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SON DAKİKA HABERİ | Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli

Son dakika haberi... ’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle ve ’ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.12.2020
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SON DAKİKA HABERİ | Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli- Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan A.Ş.'den yapılan açıklamada, "27 Aralık Pazar günün Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferlerimiz, olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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