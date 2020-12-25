Turizm cenneti Bodrum'da suyu olmayan köy!

Efecik, bölgedeki içme suyu ihtiyacının ise çatılarda biriktirilen yağmur sularının arıtılmasıyla karşılandığını birçok kez sorunun çözümü için Muğla Büyükşehir Belediyesine başvuru yapıldığını ve yanıtsız bırakıldığını aktardı.

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