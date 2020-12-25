Turizm cenneti Bodrum'da suyu olmayan köy!
Turizm cenneti Bodrum'a 10 kilometre uzaklıktaki Kocasarnıç Mahallesinde vatandaşlar ilkel yöntemlerle su ihtiyaçlarını karşılıyorlar. A Haber muhabiri Vural Efecik Muğla Büyükşehir Belediyesinin yıllardır bu sorunu gideremediğini vatandaşların ise ihtiyaçlarını ilkel yöntemlerle karşıladığını aktardı.
YAŞAM A Haber
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Bodrum'a 10 kilometre uzaklıktaki Sarnıç Mahallesinde yıllardır süren susuzluk vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.
Bu bölgede yaşayanlar 150 yıldır susuzluk sorunuyla mücadele ediyor. A Haber muhabiri Vural Efecik bölgede yaşayanların su ihtiyaçlarını ilkel yöntemlerle karşıladığını, eşeklerle kuyulardan su taşığını aktardı.