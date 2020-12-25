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Manisa'da 545 şişe gümrük kaçağı içki ile 200 litre sahte içki ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonda 545 şişe gümrük kaçağı içki ile 200 litre ele geçirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.12.2020 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
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Manisa'da 545 şişe gümrük kaçağı içki ile 200 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu ilçesinde S.A.'ya ait evde gümrük kaçağı içki bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

İçkilerin yılbaşı öncesinde muhtelif yerlere satılacağı bilgisini edinen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 545 adet gümrük kaçağı içki ile 200 litre sahte içki ele geçirildi.

İçkilere el koyan ekipler, ev sahibi S.A. hakkında işlem yaptı.

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