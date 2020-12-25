Firari zanlıya 'filyasyon' ekibinden büyük şok! Jandarmadan film gibi operasyon

Çarşamba ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde, "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan yakalama kararı ile birlikte 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.U (32), İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Çarşamba Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmaya müteakip filyasyon takip ekibi kılığında teşhis ve tespit sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

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