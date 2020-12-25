25 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Firari zanlıya 'filyasyon' ekibinden büyük şok! Jandarmadan film gibi operasyon

Firari zanlıya 'filyasyon' ekibinden büyük şok! Jandarmadan film gibi operasyon

Son dakika haberleri... 'da jandarma 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahsı filyasyon ekibi kılığına girerek yakaladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.12.2020 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
ABONE OL
Firari zanlıya 'filyasyon' ekibinden büyük şok! Jandarmadan film gibi operasyon

Çarşamba ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde, "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan yakalama kararı ile birlikte 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.U (32), İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Çarşamba Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmaya müteakip filyasyon takip ekibi kılığında teşhis ve tespit sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA