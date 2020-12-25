25 Aralık 2020, Cuma
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Saçları elinde kaldı! 3 kadının sokak kavgası kameraya yansıdı

’ta, uyruklu , aynı ülke vatandaşı 3 kadın tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülüp, saçları koparıldı. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği dayağın ardından, genç kızdan koparılıp yere atılan saçların, başka bir kadın tarafından toplanıp çöpe atılması görüntülere yansıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
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Saçları elinde kaldı! 3 kadının sokak kavgası kameraya yansıdı

Belediye binası önünde, 25 Aralık sabahı saat 09.00 sıralarında yaşanan olayda; uyruklu , aynı ülke vatandaşı 3 kadın ile karşılaştı.

Saçları elinde kaldı! 3 kadının sokak kavgası kameraya yansıdı SAÇLARI ELİNDE KALDI! 3 KADININ SOKAK KAVGASI KAMERAYA YANSIDI

Bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında kadınlardan biri, genç kıza saldırdı. Saldırgan kadın dengesini kaybedince yere düştü. Genç kız da üzerine düştü.

Diğer 2 kadından biri, genç kızı saçından tutarak ayağa kaldırdı. Öldüresiye dövülen genç kızın yardımına, vatandaşlar koştu.

3 kadın tarafından, genç kızın kopartılan saçları yere atıldı.


Vatandaşların güçlükle ayırabildiği kadınlar, olay yerinden ayrılırken genç kızın saçları, kavgayı ayıran bir kadın tarafından toplanıp, çöp konteynerine atıldı.

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