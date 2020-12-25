Utanmazlar! Bakın 112’den ne talep ettiler





"4 BUÇUK MİLYON GEREKSİZ ÇAĞRI ALDIK"

Korona virüs salgınının başlamasıyla birlikte asılsız ve gereksiz çağrı sayısının artığını ifade eden Akbaş, "Bilindiği üzere dünyada korona virüs salgınının başlamasıyla birlikte her sektörde ciddi sorunlar ile karşılaşıldı. Mart tarihinden itibaren salgının ülkemizde de görülmesi üzerine kronik rahatsızlığı bulunan yaşlıların tüm talepleri sosyal vefa grupları ile alınmaya başlandı. Bu durum sonrası 112'ye korkunç sayıda başvuru ve çağrılar düşmeye başladı. Şu ana kadar aldığımız çağrıların sayısı 5 milyon 200 bini aştı. Bizi üzen bir nokta var. Çağrıların yüzde 89'unun gereksiz olduğunu ifade etmek isterim. Yüzde 89'una tekabül eden sayı ise 4 buçuk milyondur. Ne yazık ki 4 buçuk milyonun üzerinde gereksiz çağrı aldık. Gelen çağrıların sadece 600 binin vakaya dönüştüğünü ve bunların içinden ise 439 binini sağlığa aktardığımızı, 232 binini emniyete aktardığımızı, 45 binini jandarmaya ve 35 binini ise itfaiye ekiplerine aktardığımızı bildirmek isteriz" dedi.