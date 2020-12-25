Manisa'da halk otobüsü çarpan genç yaşamını yitirdi
Manisa'da saat 13.30 sıralarında, Yunusemre ilçesi İzmir Caddesi ile Kumludere Caddesi kesişiminde halk otobüsünün çarptığı 18 yaşındaki Görkem Akkuş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Otobüs sürücüsü Veysi Kitapçıoğlu, polis merkezine götürüldü.
YAŞAM DHA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Veysi Kitapçıoğlu (54) yönetimindeki 45 D 0095 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Görkem Akkuş'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATA VEDA ETTİ
Sağlık ekipleri Akkuş'u, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı. Akkuş, burada doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Otobüs sürücüsü Veysi Kitapçıoğlu, polis merkezine götürüldü.