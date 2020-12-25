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Manisa'da halk otobüsü çarpan genç yaşamını yitirdi

'da saat 13.30 sıralarında, Yunusemre ilçesi İzmir Caddesi ile Kumludere Caddesi kesişiminde halk otobüsünün çarptığı 18 yaşındaki , ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Otobüs sürücüsü , götürüldü.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
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Manisa'da halk otobüsü çarpan genç yaşamını yitirdi

(54) yönetimindeki 45 D 0095 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATA VEDA ETTİ

Sağlık ekipleri Akkuş'u, Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı. Akkuş, burada doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Otobüs sürücüsü Veysi Kitapçıoğlu, götürüldü.

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