25 adet mezarın mezar taşlarının kırıldığı, tahrip edildiğinin görülmesi üzerine, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmalar sonucunda daha önceden de "İbadethane ve Mezarlıklara Zarar Verme" suçundan hakkında adli işlem yapılan A.Y. yakalanarak gözaltına alındı.