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Kars’ta kumar oynayan 10 kişi yakalandı

’ta bir iş yerinde yasağa rağmen kumar oynayan 10 kişiyi polis suçüstü yakaladı. Kumar oynatan iş yeri sahibine ve 10 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplam 46 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2020 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020
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Kars’ta kumar oynayan 10 kişi yakalandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde 10 kişinin kumar oynadığı bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen polis iş yerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda kumar oynayan 10 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

CEZA KESİLDİ

Pandemi dolayısıyla alınan kararlara uymayarak kumar oynatan iş yeri sahibine ve 10 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplam 46 bin 900 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca işyeri sahibine 'Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama' suçundan adli işlem yapıldı.

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