Devletten aldığı destekle şirketini dünyaya açtı! Yurt dışına ihracat yapıyor

KUZKA'dan uzman arkadaşların bilgilendirmesi sonucunda proje hazırlamaya karar verdik. 2011 yılında KOBİ ve 2013 Yılı İKAP Mali Destek Programlarına kapsamında sunduğumuz "Bölgede İlk Kez Ofset Baskılı Mukavva Kutu Üretimi ile Bölgesel Dışa Bağımlılığın Azaltılması" ve "Üretim Proseslerinin Ayrı Ayrı Modernizasyonu ile Maliyet Düşürücü Model Oluşturulması ve Ürün Çeşitliliğini Artırma" projeleri KUZKA tarafından onaylandı. Aldığımız hibe ile hem karton kesim kapasitemizi artırdık hem de mukavvaya ofset sıvama yapar hale geldik. Destek sayesinde kapalı alanımızı ve personel istihdamımızı artırdık" dedi.