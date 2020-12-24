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Antalya'da yürek sızlatan olay! 6 gün arayla kediler katledildi

'da sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde 6 gün önce bacakları ve kuyruğu kesildikten sonra öldürülen yavru kedinin bulunduğu bölgede yine bacakları kesilerek öldürülmüş bir kedi bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2020 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020
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Antalya'da yürek sızlatan olay! 6 gün arayla kediler katledildi

Bir kedinin bacakları kesilerek öldürüldüğünü görenler, durumu bölgede sahipsiz hayvanları besleyen hayvansever Fatma Ranta Kahile ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis, Fatma Ranta Kahile'nin bilgisine başvururken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

4- 5 aylık olduğu değerlendirilen kedinin cansız bedeni, polisler tarafından götürüldü.

Aynı bölgede 6 gün önce de bir , bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde ölü olarak bulunmuştu.

Olay yerinden bir görüntü

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