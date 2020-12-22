Vanlı siyasal mezunu Cihat Çiftçi kaz yetiştiricisi oldu! Yurt içi ve yurt dışına civciv göndermeye başladı
Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Cihat Çiftçi, Ankara’da 30 kaz ile başladığı işini memleketi Van’a taşıyarak 2 yılda binden fazla kaz yetiştirdi. Cihat Çiftçi kaz kesiminin yanı sıra yurt içine ve yurt dışına civciv gönderdiğini ve elde ettiği kazançtan da memnun olduğunu söyledi.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Cihat Çiftçi, merak saldığı kaz yetiştiriciliğine 30 kaz ile başladı.
Çiftçi, ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan sulak ve boş alana çiftliğini kurdu.
2 yıl gibi kısa bir sürede kaz sayısını bine çıkardı. Çiftçi, kaz kesiminin yanı sıra yurt içine ve yurt dışına civciv gönderdiğini ve elde ettiği kazançtan da memnun olduğunu söyledi.
Burada kurduğumuz kuluçka makinelerimizle ürettiğimiz civcivleri yeni girişimcilere ve yurt dışına pazarlıyoruz.
İlk başlarda küçük ve ekonomik işletme olarak başladığımız için adımlarımızı dikkatli attık. Örneğin, kaz suluklarını ve yemliklerini plastik borulardan yaparak 2 bin lira maliyeti, 50 liraya düşürdük.
Çiftlik içinde kaz barınaklarını, çam kepekleriyle ısıtarak maliyeti alt seviyelerde tuttuk.
Artık işlerimizi daha büyütüp Avrupa'ya açılmak, oralarda da yetiştirdiğimiz kazların pazarlamasını yapmak istiyoruz.