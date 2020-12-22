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Vanlı siyasal mezunu Cihat Çiftçi kaz yetiştiricisi oldu! Yurt içi ve yurt dışına civciv göndermeye başladı

mezunu , ’da 30 kaz ile başladığı işini memleketi ’a taşıyarak 2 yılda binden fazla kaz yetiştirdi. Cihat Çiftçi kaz kesiminin yanı sıra yurt içine ve civciv gönderdiğini ve elde ettiği kazançtan da memnun olduğunu söyledi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
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Vanlı siyasal mezunu Cihat Çiftçi kaz yetiştiricisi oldu! Yurt içi ve yurt dışına civciv göndermeye başladı

mezunu , merak saldığı kaz yetiştiriciliğine 30 kaz ile başladı.

Çiftçi, eğitim için bulunduğu 'daki Kaz Çiftliği'ni memleketi 'ın Erciş ilçesine döndüğünde büyüterek devam ettirdi.

Çiftçi, ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan sulak ve boş alana çiftliğini kurdu.

2 yıl gibi kısa bir sürede kaz sayısını bine çıkardı. Çiftçi, kaz kesiminin yanı sıra yurt içine ve civciv gönderdiğini ve elde ettiği kazançtan da memnun olduğunu söyledi.

50 BİN METREKAREYE KAZ ÇİFTLİĞİ KURDU

'da , Kuveyt ve gibi ülkelerden yoğun kaz talebi olduğunu ifade eden Çiftçi, "Ankara'da küçük ölçekli olarak başladığım kaz yetiştiriciliğini Erciş'te yaklaşık 50 bin metrekare üzerinde inşa ettiğimiz çiftlikte devam ettiriyorum.

Burada kurduğumuz kuluçka makinelerimizle ürettiğimiz civcivleri yeni girişimcilere ve yurt dışına pazarlıyoruz.

İlk başlarda küçük ve ekonomik işletme olarak başladığımız için adımlarımızı dikkatli attık. Örneğin, kaz suluklarını ve yemliklerini plastik borulardan yaparak 2 bin lira maliyeti, 50 liraya düşürdük.

Çiftlik içinde kaz barınaklarını, çam kepekleriyle ısıtarak maliyeti alt seviyelerde tuttuk.

Artık işlerimizi daha büyütüp Avrupa'ya açılmak, oralarda da yetiştirdiğimiz kazların pazarlamasını yapmak istiyoruz.

Bu işletmeyi kurduğumuz da İlçe Tarım Müdürü Cihat Çağrı ve Veteriner Hekim Bekir Bora çok destek verdi. Her ikisine de teşekkür ediyorum" dedi.

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