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Bursa'da polisten kaçan ve yakalanan sürücü böyle ağladı: Sen korku nedir bilir misin?

'da polisin ‘dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü , kovalamacanın ardından . Para cezasından korktuğu için kaçtığını söyleyen Mehmetoğlu kendisini sakinleştirmeye çalışan polis memuruna, "Sen ?" dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
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Bursa'da polisten kaçan ve yakalanan sürücü böyle ağladı: Sen korku nedir bilir misin?

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Çiçek Caddesi'nde farları yıkılmadan seyreden (34) yönetimindeki 16 MA 1360 plakalı otomobili, durdurmak istedi.

'Dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü.

Bölgede ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan Mehmetoğlu, kovalamaca sırasında Zümrütevler Mahallesi'nde park halinde bulunan araçlara çarparak, yaklaşık 500 metre boyunca kaçışını sürdürdü. Ziver Sokak üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Kamuran Mehmetoğlu bir .

YAKALANINCA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli gözyaşı dökerken, ekiplere çocuğunun doğum günü olduğunu ve pasta almak için dışarı çıktığını iddia ederek, ceza yemekten kurtulmaya çalıştı.

Para cezasından korktuğu için kaçtığını söyleyen Mehmetoğlu kendisini sakinleştirmeye çalışan polislere de, "Sen korku nedir bilir misin?" dedi. Gazetecilere ise "Beni rezil ettiniz" diyerek tepki gösteren Mehmetoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

6 BİN TL CEZA KESİLDİ

Şüpheliye, sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralını ihlal, trafiği tehlikeye düşürmek, hız sınırı ihlali, polisin 'dur' ihtarına uymamak suçlarından toplam 6 bin TL ceza kesildi. Otomobil çekiciyle emniyet otoparkına çekilirken, şüphelinin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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