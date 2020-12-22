Doğu Anadolu'da 4 il için kar uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, kar beklentisi hakkında açıklama yaptı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illeri için kar uyarısı yapıldı.
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve karlı olacak, akşam saatlerinde Muş ve Bitlis'in güney kesimlerinde yağışlar etkisini artıracak.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Van Gölü'nde rüzgar kuzeyli yönlerden 10-30 kilometre kuvvetinde esecek, hava çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, görüş açık olacak.