22 Aralık 2020, Salı
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Doğu Anadolu'da 4 il için kar uyarısı

14. Bölge Müdürlüğü, kar beklentisi hakkında açıklama yaptı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, , , ve illeri için kar uyarısı yapıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.12.2020
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Doğu Anadolu'da 4 il için kar uyarısı

14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve karlı olacak, akşam saatlerinde ve 'in güney kesimlerinde yağışlar etkisini artıracak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

'nde rüzgar kuzeyli yönlerden 10-30 kilometre kuvvetinde esecek, hava çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, görüş açık olacak.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ve Muş'ta 5, 'de 3, Bitlis'te 2 derece olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ile pus ve sis beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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