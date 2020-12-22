Bursa’da kısıtlamada alkollü yakalan sürücü annesinin duymasından korktu
Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü yakalanan sürücü cezayı ödeyeceğini söyleyip annesinin olayı duymasından korktu. Telefonda sürekli olarak “Sakın duymasın” diyen sürücü Mustafa B., gözaltına alınırken aracı ise yakınına teslim edildi.
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Bursa'da polis ekipleri, kent genelinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı.
Kontrol noktasında her gelen aracı durduran ekipler, sürücünün alkollü olduğunu fark etti.
ANNESİNDEN KORKTU, "CEZAYI YARIN ÖDEYECEĞİM'' DEDİ
Kameraları görünce "cezayı yarın ödeyeceğini" ifade eden Mustafa B., telefonda konuştuğu kişiye ise annesinin duymaması konusunda tembihledi.
Yanında bulunan arkadaşına ise sokağa çıkma kısıtlamasından 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.
Sürücü Mustafa B., gözaltına alınırken, aracı ise yakınına teslim edildi.