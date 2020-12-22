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Bursa’da kısıtlamada alkollü yakalan sürücü annesinin duymasından korktu

’da sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü yakalanan cezayı ödeyeceğini söyleyip annesinin olayı duymasından korktu. Telefonda sürekli olarak “Sakın duymasın” diyen sürücü Mustafa B., gözaltına alınırken aracı ise yakınına teslim edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
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Bursa’da kısıtlamada alkollü yakalan sürücü annesinin duymasından korktu

'da polis ekipleri, kent genelinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı.

Kontrol noktasında her gelen aracı durduran ekipler, sürücünün alkollü olduğunu fark etti.

Mustafa B., üflediği metrede 244 promil alkollü çıktı. Hem kısıtlamaya uymayan hem de alkollü araç kullanan sürücüye polis ekipleri toplam 4 bin 378 lira uygulanırken, 6 ay geçici süreyle ehliyetine el koydu.

ANNESİNDEN KORKTU, "CEZAYI YARIN ÖDEYECEĞİM'' DEDİ

Kameraları görünce "cezayı yarın ödeyeceğini" ifade eden Mustafa B., telefonda konuştuğu kişiye ise annesinin duymaması konusunda tembihledi.

Yanında bulunan arkadaşına ise sokağa çıkma kısıtlamasından 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

Mustafa B., gözaltına alınırken, aracı ise yakınına teslim edildi.

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