Leyla Aydemir cinayetinde kritik talep! Ailenin avukatı mahkemeden...

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan ve üst mahkemedeki değerlendirme sonucu tahliyesi kararlaştırılan Yusuf Aydemir'in avukatı Fatih Kaya ise gazetecilere, Leyla'nın cesedi bulunmadan önce bir kişinin sosyal medya hesabından, "Leyla kızımız dedesinin köyünde dere kenarında ölü olarak bulunmuştur" şeklinde bir paylaşım yaptığını belirtti.

Paylaşımı yapan kişinin tespit edilemediğini kaydeden Kaya, "Eğer soruşturma makamı o gün etkin bir araştırmayla köyde arama yaptırmış olsaydı, Leyla'nın cesedi bir evde bulunabilirdi. Bu bir ihtimaldir. Bu 'fail illa o köydendir' anlamına gelmesin. Bu şekilde yorumlamak da istemiyorum ama etkin bir soruşturma kapsamında bunun yapılmaması büyük bir hatadır." ifadesini kullandı.

KÜÇÜK LEYLA'NIN CESEDİ 18 GÜN SONRA BULUNMUŞTU

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Bu kapsamda ekiplerce bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köydeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.