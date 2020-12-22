Lezzetinin yanında içinde bulundurduğu vitamin ve mineraller ile insanlar için çok yararlı bir besin kaynağıdır.

Ağır ve yağlı bir et olan kaz etinin zararlı olduğuna dair çeşitli söylemler vardır fakat bu konuda kanıtlanmış bir bilgi yoktur. Yalnızca ağır ve yağlı olduğu için kalp ve damar rahatsızlıkları ile kolesterol gibi hastası olan kişilere önerilmemektedir.