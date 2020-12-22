22 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli’de silah çeken şahsı levyeyle kovaladılar! O anlar kamerada

Kocaeli’de silah çeken şahsı levyeyle kovaladılar! O anlar kamerada

İlçesi Gaziler Mahallesi Islıkgöl Caddesi üzerinde bulunan bir tamirhanede çıkan tartışma yerini sopalı ve levyeli kavgaya bıraktı. Silahın da çekildiği o anlar kameraya anbean yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
ABONE OL
Kocaeli’de silah çeken şahsı levyeyle kovaladılar! O anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir tamirhaneye gelen 5 kişi ile işyeri sahibi arasında bir tartışma çıktı.

Sözlü tartışma daha sonra yerini fiziksel kavgaya bıraktı. Kavganın büyümesi üzerine tamirhanenin içinde bulunan vatandaşlar, tamirhaneye gelen 5 kişiyi sopa ve levyelerle kovaladı.

Bu sırada ise kovalanan 5 kişiden birinin yanında taşıdığı tabancayı göstermesi ise dikkat çekti.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 5 kişinin tamirhaneye gelerek işyeri sahibiyle bir süre konuştuğu görülüyor. Hareketlerinden tartıştıkları anlaşılan 5 kişiye, tamirhanenin içinde bulunan bir vatandaş tepki gösteriyor.

Bunun üzerine daha da öfkelenen 5 kişilik grup, fiziksel şiddet başvurmaya çalışıyor. Tam bu sırada ise, tamirhanenin içinde bulunanlar ellerine aldıkları ve sopalarla, tamirhaneye gelenleri kovalıyor.

Bunun ardından 5 kişilik grupta bulunan şahıslardan bir tanesi, tamirhanedekileri korkutmak amacıyla yanında taşıdığı tabancasını çıkarıyor. Ancak, tamirhanedekiler ellerindeki sopalarla şahısları kovalamaya devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA