Kocaeli’de silah çeken şahsı levyeyle kovaladılar! O anlar kamerada
Gebze İlçesi Gaziler Mahallesi Islıkgöl Caddesi üzerinde bulunan bir tamirhanede çıkan tartışma yerini sopalı ve levyeli kavgaya bıraktı. Silahın da çekildiği o anlar kameraya anbean yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir tamirhaneye gelen 5 kişi ile işyeri sahibi arasında bir tartışma çıktı.
Sözlü tartışma daha sonra yerini fiziksel kavgaya bıraktı. Kavganın büyümesi üzerine tamirhanenin içinde bulunan vatandaşlar, tamirhaneye gelen 5 kişiyi sopa ve levyelerle kovaladı.
Bu sırada ise kovalanan 5 kişiden birinin yanında taşıdığı tabancayı göstermesi ise dikkat çekti.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 5 kişinin tamirhaneye gelerek işyeri sahibiyle bir süre konuştuğu görülüyor. Hareketlerinden tartıştıkları anlaşılan 5 kişiye, tamirhanenin içinde bulunan bir vatandaş tepki gösteriyor.
Bunun üzerine daha da öfkelenen 5 kişilik grup, fiziksel şiddet başvurmaya çalışıyor. Tam bu sırada ise, tamirhanenin içinde bulunanlar ellerine aldıkları levye ve sopalarla, tamirhaneye gelenleri kovalıyor.