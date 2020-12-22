Son dakika: Bursa'da görenleri şaşkına çeviren olay!

'PROJE AŞAMASI BİR AY SÜRDÜ'

Proje aşamasının yaklaşık bir ay sürdüğünü belirten Taşçı, "Biz her yıl değişik etkinlikler yapıyoruz. Her yıl, sene içerisindeki güncel olayları pasta yaparak insanlara lanse etmeye çalışıyoruz. Bu seneki konumuz koronavirüsten başka bir şey olamazdı. Ne yapabiliriz diye düşünüyorduk. Yaklaşık bir ay onu düşündük. Normalde küçük figürler üzerinde çalışırdık ama bu yıl gerçek bir boyut çalışmak istedim. Aklıma doktor figürü yapmak geldi. Sağlık çalışanlarımız bu yıl en ön safta bizler için savaşıyorlar. Onlar için bir şeylere değinmek istedim. Güzel bir şey çıktı. Onlara bir mesaj gönderebilirsek ne mutlu bize. Onlar bizim sağlığımız için kendi sağlıklarını hiçe sayıyorlar" dedi.

