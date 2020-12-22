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Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı

Son dakika haberine göre; 'da dün geceden bu yana etkisini sürdüren yağışı nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.12.2020
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Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ'da dün geceden beri etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde karla birlikte sis de etkili olunca, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde 2, Baskil ilçesinde 11, Maden'de 4, Karakoçan'da 35, Sivrice'de 38 olmak üzere 90 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.


Merkeze bağlı Beydalı Köyü Muhtarı Gülizar Demirpolat, kapanan yollarının açılması için talepleri üzerine çalışma başlatan ekiplere teşekkür etti.

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