Son dakika: Yangında evleri kül olan aileye 41 bin TL destek sağlandı

Evi yanan Havva Hanım Gün ise, 31 Ağustos'ta evimiz yandı. Hiçbir şey kurtaramadık. Yangın esnasında bütün vatandaşlar seferber oldu. Devletimiz bu esnada bizim yanımızda oldu, yaralarımızı sardı. Allah devletimize zeval vermesin. Bize yardım eden hayırseverler ve Kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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