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Son dakika: Yangında evleri kül olan aileye 41 bin TL destek sağlandı

'nın Korkuteli ilçesinde Kaymakamlığı, ’ta Korkuteli’ne bağlı Sülekler mahallesinde çıkan yangında evleri kullanılmaz hale gelen aileye 31 bin TL maddi destekte bulundu. Korkuteli Müftülüğü de aileye 10 bin TL Maddi destek sağladı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
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Son dakika: Yangında evleri kül olan aileye 41 bin TL destek sağlandı

, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaklar, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Av. Medine Yapılmışev, İlçe Müftüsü Selim Yazıcı ve vakıf müdürü Saliha Şahintürk ve Mahalle muhtarı Hakkı Horzum ile birlikte Sülekler mahallesinde evi yanan Havva hanım Gün'ü ziyaret etti.

İhtiyaç sahibi ailelerin topluma kazandırılması ve yaşanabilir bir hayat sürmeleri için yapmış oldukları projelerin kabul edilerek insanlarımızın yüzlerinin gülmesini görmek kendilerini fazlasıyla mutlu ettiğini belirten Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, "Barınma Yardımı İl Afet müdürlüğünden 11Bin TL destek geldi.

Bunun yanında Kaymakalık sosyal yardımlaşma vakfı tarafından da bizde 20 Bin TL destekte bulunduk. Sosyal Devlet olmanın gereğini somut bir şekilde yerine getirmiş olmanın gönül rahatlığı ile Gün ailesi evini yapmaya devam ediyor.

Korkuteli İlçe Müftülüğümüzde aileye 10 bin TL destekte bulundu. Bunun yanında aileye hayırsever vatandaşlarımız da destek çıktı. Her zaman ailemizin yanındayız. Gün ailesinin bütün sıkıntılarını gidereceğiz. Yeni evin yapımının tamamlanmasıyla Gün ailesi yeni evinde geçecek. Kendilerine hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.' dedi.

Evi yanan Havva Hanım Gün ise, 31 Ağustos'ta evimiz yandı. Hiçbir şey kurtaramadık. esnasında bütün vatandaşlar seferber oldu. Devletimiz bu esnada bizim yanımızda oldu, yaralarımızı sardı. Allah devletimize zeval vermesin. Bize yardım eden hayırseverler ve Kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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