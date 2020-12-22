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Bayburt'ta vahşet! Velayeti boşandığı eşine verilen 2 oğlunu öldürüp intihar etti

'ta çocuklarının velayeti boşandığı eşine verilen 35 yaşındaki çoban Erdoğan Acar, pompalı tüfekle 7 ve 8 yaşlarındaki 2 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
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Bayburt'ta vahşet! Velayeti boşandığı eşine verilen 2 oğlunu öldürüp intihar etti

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yakupabdal köyünde meydana geldi.

Eşinden boşandığı öğrenilen çoban Erdoğan Acar, çocukları Hatice (8) ile Mücahit'in (7) velayetlerinin anneye verildiğini öğrendi.

Acar, pompalı tüfekle önce çocuklarını ardından kendini vurdu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı ile eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri baba ve 2 çocuğunun öldüğünü belirledi.

Cenazeler olay yeri incelemesinin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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