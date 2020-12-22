22 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Şırnak’ta kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetmişti! Kahreden detay ortaya çıktı

Şırnak’ta kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetmişti! Kahreden detay ortaya çıktı

Beytüşşebap ilçesinde dün akşam saat 22.00 sularında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç metrelerce takla attıktan sonra ters dönüp Habur Çayı’na uçtu. Kazanın fark edilmemesi nedeniyle aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
ABONE OL
Şırnak’ta kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetmişti! Kahreden detay ortaya çıktı

'ın Beytüşşebap ilçesinde görev yapan uzman çavuş Serhat Ünal ve eşi Gülay Ünal, 3 yaşındaki çocuklarıyla beraber 'den izin dönüşü yaptıkları sırada Taşarası köyü yakınlarına geçirdi.

Dün akşam saat 22.00 sularında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç metrelerce takla attıktan sonra ters dönüp Habur Çayına uçtu.

Yoldan geçen başka kimsenin olmaması nedeni ile kaza fark edilmezken, araçta bulunan 3 kişi de kendi imkanları ile bulundukları yerden çıkamadıkları öğrenildi.



Sabah saatlerinde bir aracın olduğunu gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayda hayatını kaybeden 3 kişi, bulundukları yerden çıkarıldı. 3 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Köylülerden Tahir Ecer, haberi alır almaz olay yerine koştuklarını söyledi. Ecer, "Sabah bizim bir akrabamız Beytüşşebap' a giderken aracın kaza yaptığını görmüş ve bizi aradı. Tüm köylerden buraya gelen yüzlerce vatandaş oldu.

Her sene burada kazalar oluyor. Bizler el birliğiyle 3 kişinin cansız bedenini çıkardık. Çok üzüldük Allah ailelerine sabır versin" dedi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA