Şırnak’ta kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetmişti! Kahreden detay ortaya çıktı
Beytüşşebap ilçesinde dün akşam saat 22.00 sularında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç metrelerce takla attıktan sonra ters dönüp Habur Çayı’na uçtu. Kazanın fark edilmemesi nedeniyle aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
Dün akşam saat 22.00 sularında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç metrelerce takla attıktan sonra ters dönüp Habur Çayına uçtu.
Yoldan geçen başka kimsenin olmaması nedeni ile kaza fark edilmezken, araçta bulunan 3 kişi de kendi imkanları ile bulundukları yerden çıkamadıkları öğrenildi.
Sabah saatlerinde Habur Çayında bir aracın olduğunu gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olayda hayatını kaybeden 3 kişi, bulundukları yerden çıkarıldı. 3 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Köylülerden Tahir Ecer, haberi alır almaz olay yerine koştuklarını söyledi. Ecer, "Sabah bizim bir akrabamız Beytüşşebap' a giderken aracın kaza yaptığını görmüş ve bizi aradı. Tüm köylerden buraya gelen yüzlerce vatandaş oldu.