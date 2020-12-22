Şırnak’ta kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetmişti! Kahreden detay ortaya çıktı

Köylülerden Tahir Ecer, haberi alır almaz olay yerine koştuklarını söyledi. Ecer, "Sabah bizim bir akrabamız Beytüşşebap' a giderken aracın kaza yaptığını görmüş ve bizi aradı. Tüm köylerden buraya gelen yüzlerce vatandaş oldu.