BEBEK CANLI DOĞDU

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca yapılan otopsi raporuna da da bebeğin canlı doğmuş olduğu ve genel beden travmasına bağlı hayatını kaybettiği belirtildi. E.Ç.'nin erkek arkadaşı A.G. alınan beyanında sanıkla cinsel ilişkiye girdiğini, 3 aydır sanığın kendisine adet görmediğini söylediğini ancak kesin olarak hamile olduğunu söylemediğini ifade etti.