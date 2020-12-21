Uzman isim açıkladı: Mutasyona uğrayan koronavirüs daha mı ölümcül?
Koronavirüsün uğradığı mutasyonun ardından Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, virüsün etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şimdiye kadar 5000'e yakın mutasyon saptandığını ifade eden Kocagöz, virüsün yeni formunun çok daha bulaşıcı olduğunu açıklarken aşı çalışmalarının bu durumdan nasıl etkileneceğini de anlattı. İşte haberin detayları...
Koronavirüsün İngiltere'de yeni bir formu ortaya çıktı, virüs mutasyona uğradı. Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, şimdiye kadar saptanan mutasyonların sayısının 5000'e yaklaştığını açıkladı. Bilim insanları corona virüsün yeni formunda 23 değişiklik belirledi. Virüsün yeni formunun daha bulaşıcı olduğu açıklandı. Prof. Dr. Kocagöz, son dakika açıklamasında aşı çalışmalarını olumsuz kılacak herhangi bir bulgu olmadığını aktarırken dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.
Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, bilimsel araştırmalara göre yeni mutasyonda virüsün hücreye bağlanmasının daha kolaylaştığını açıkladı. Kocagöz, "İngiliz bilim insanları, virüsün yeni mutasyonunda 23 farklı değişiklik tespit etti. Bu değişikliklerin çoğu virüsün ürettiği proteinde meydana geldi. Virüs insan hücresine girmek için bu proteini kullanıyor, değişiklik sayısının alışılagelmişin dışında olduğu belirtiliyor." dedi.
Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, şu anda bu gelişmeleri korkutucu olarak nitelendirmemek gerektiğini ifade ederken bu mutasyonun ölümcül olduğu konusunda bir veri olmadığını belirtti.
"Bulaşıcılığın arttığı yönünde bilgiler olan virüsün yüzde 70 oranında daha fazla yayıldığı tespit edildi. Bu virüsün bilinen Covid-19'dan daha ağır hastalıklara veya ölümlere yol açtığına yönelik veriler söz konusu değil. Virüsün hali hazırda uygulanan aşıları etkisiz kılacağına yönelik bir bilgi de söz konusu değil."
NTV'nin haberine göre, Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, aşıları etkisiz kılacak bir mutasyonu beklemediklerini dile getirdi.
Yeni mutasyonun Eylül ayı ortasında ilk kez İngiltere'nin başkenti Londra'da ortaya çıktığı düşünülüyor. Londra'da 9 Aralık haftasında vakaların yüzde 62'sinin yeni mutasyondan kaynaklandığı belirlendi. Londra'da son hafta vaka sayısı ikiye katlandı.