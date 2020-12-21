"Bulaşıcılığın arttığı yönünde bilgiler olan virüsün yüzde 70 oranında daha fazla yayıldığı tespit edildi. Bu virüsün bilinen Covid-19'dan daha ağır hastalıklara veya ölümlere yol açtığına yönelik veriler söz konusu değil. Virüsün hali hazırda uygulanan aşıları etkisiz kılacağına yönelik bir bilgi de söz konusu değil."