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Ölçüde yeni düzenleme! Mevzuattaki uyumsuzluk veya yetersizlikler çözüme kavuşturulacak

birlikte hâlihazırda uygulanan mevzuattaki uyumsuzluk veya yetersizlikler çözüme kavuşturulacak. Kanunun uluslararası uygulamalarla örtüşecek ve metrolojinin tüm alanlarını kapsayacak. Yeni kanun ile cezalarda da değişikliğe gidilecek. uygun davranmayanlara 1.000 liradan 50 bin liraya kadar cezalar kesilebilecek.

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Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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Ölçüde yeni düzenleme! Mevzuattaki uyumsuzluk veya yetersizlikler çözüme kavuşturulacak

Yeni düzenlemeyle ülkede ölçüm birliği sağlanacak. Uluslararası metroloji sistemine entegrasyonun sağlanması amacıyla bir Sanayi Bakanlığı tarafından yetkilendirilecek.

Şu anda Ulusal Metroloji Enstitüsü'nün (TÜBİTAK UME) faaliyetlerini herhangi bir yasal dayanağı olmadan yürüttüğü belirtiliyor. Kanun ile TUBİTAK UME ulusal metroloji enstitüsü olarak yetkilendirilmiş olacak.

ve deney hizmeti sunan laboratuvarlar Bakanlık sicil sistemine kaydolacak. Kalibrasyon hizmeti verilebilmesi için bu kayıtlarını sürekli güncel tutulması gerekecek.

AMBALAJLI MAMUL VE ÖLÇÜ KAPLARI

gazetesinin haberine göre: kanuna eklenecek bir diğer madde de, hazır ambalajlı mamul ve ölçü kapları için olacak. Hazır ambalajlı mamulün arz süreci boyunca işletmeci tarafından gerçek miktarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve bu kontrollerde uyulması gereken kurallara yeni kanunda yer verilecek.

PARA CEZALARI ARTABİLİR

cezalarda da değişikliğe gidilecek. uygun davranmayanlara 1.000 liradan 50 bin liraya kadar cezalar kesilebilecek. Eğer aykırı durum 2 yıl içinde tekrar ederse para cezaları iki kat artırılıyor.

Mevcutta uygulanan kanun 1989 tarihindeki şartlara göre oluşturulmuştu. düzenlemenin, günümüz ölçüm cihazlarının nitelikleri bakımından tamamen farklı teknolojik şartları içerdiğinden bazı konularda uyumsuzluk içerdiği belirtiliyor.

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