Ermeni iş adamı Vartanan'ın mirası evlendiği bakıcısına kalmıştı! Sahte evlilik tezgahı çıktı

ÖLÜNCE HABERDAR OLDU

Vartanyan'ın kimlik ismi Altan Güloğlu olarak değiştirilmişti. Vartanyan, Ermenistan'dan Türkiye'ye ev işlerinde çalışmak üzere gelen Zarine Güloğlu'yla evlendi. Oğlu, babası ölünce, durumdan haberdar oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na usulsüz evlilik şikâyetinde bulundu. Babasının hastanede yattığı sırada hazırlanan sahte belgelerle evlendiğini ileri sürdü. "Babam, 16 Temmuz 2008'de herhangi bir aile yakınına haber verilmeksizin sahte bir nikâh ile evlendi" dedi.