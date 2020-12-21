Ermeni iş adamı Vartanan'ın mirası evlendiği bakıcısına kalmıştı! Sahte evlilik tezgahı çıktı
Ermeni iş adamı Arman Gostan Vartanyan'ın mirası hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Ölmeden kısa süre önce bakıcısı Zarine Güloğlu ile evlenen Vartanyan'ın oğlu Sevağ şikayetçi oldu. Savcılık 'düzmece raporla sahte evliliği' tespit etti. Olay sonrası 6 kişi hakkında dava açıldı.
Sahte raporla evlilik hakkında savcılıktan son dakika kararı! Ermeni iş insanı Arman Gostan Vartanyan'ın (85) milyarlık mirası, 2015'te ölmeden kısa bir süre önce evlendiği bakıcısı Zarine Güloğlu'na kaldı.
Oğlu Sevağ Vartanyan, "Evlilik usulsüz" ihbarında bulundu. Savcılık araştırdı ve "Düzmece raporla sahte evlilik" tespit etti. Nikâh tarihinde çift farklı yerlerde çıktı. Güloğlu ve işbirlikçileri Dr. Ari Boyaciyan, Dr. Çetin İnan, nikah memuru Arif Aktaş, Sevinç Yaşar ve Artin Şirinpınar hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan dava açıldı.
ÖLÜNCE HABERDAR OLDU
Vartanyan'ın kimlik ismi Altan Güloğlu olarak değiştirilmişti. Vartanyan, Ermenistan'dan Türkiye'ye ev işlerinde çalışmak üzere gelen Zarine Güloğlu'yla evlendi. Oğlu, babası ölünce, durumdan haberdar oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na usulsüz evlilik şikâyetinde bulundu. Babasının hastanede yattığı sırada hazırlanan sahte belgelerle evlendiğini ileri sürdü. "Babam, 16 Temmuz 2008'de herhangi bir aile yakınına haber verilmeksizin sahte bir nikâh ile evlendi" dedi.
Soruşturma sonunda evlilik için sahte belge oluşturan, resmi evrakta sahtecilik yapan doktor, eş, nikah memuru, hakkında iddianame düzenlendi. Güloğlu ile birlikte Boyaciyan, İnan, Aktaş, Yaşar ve Şirinpınar hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan dava açıldı. Dava ağır ceza mahkemesinde görülecek.